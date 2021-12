V několika obcích Kolínska za první týden prosince nepřibyl ani jeden nakažený

K obcím, kde za první týden prosince nepřibyl ani jeden nakažený, patří Grunta, nejmenší obec Kolínska. „Oficiálně se to jako starostové nedozvíme, ale určitě by to bylo fajn,“ řekl starosta Aleš Šibrava s tím, že ani v minulosti v obci neměli žádné větší vlny koronaviru.

Testovací centrum v Kolíně. | Foto: Deník/Michal Bílek

„Jednalo se třeba o dva lidi v rodině, ale že bychom měli dvacet pozitivních ze sta obyvatel, to ne. Je nás málo, skladbou obyvatelstva patříme ke starším, a ti bývají zodpovědnější,“ dodal. Online reportáž Jak se podařilo, že za prvních sedm prosincových dní ve statistikách nepřibyl žádný nově nakažený také ve Vrátkově, těžko říct. „Důvody netuším, je to patrně dílo náhody,“ uvedl starosta Václav Pažout. Žádný léčivý pramen tam prý nemají. V obci Krupá mají aktuálně přes deset covid pozitivních obyvatel, takže starostovi Martinu Mokrošovi se příliš nezdá, že by za první týden v prosinci žádný nepřibyl. „Statistika, statistika…“ hodnotil a také on podotkl, že oficiální informace starostové nedostávají. „Navíc pokud si třeba někdo z Prahy nahlásí, že bude stonat na chalupě v Krupé, ani netušíme, že tu máme někoho covid pozitivního, který se zde jinak objeví párkrát za rok,“ doplnil.