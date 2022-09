Všechny ulice by se měly dočkat nových povrchů silnice, chodníků, parkovacích mís a zelených pásů.

Křižovatky v ulici Na Křemínku i v ulici V Lukách by mohly být pro posílení bezpečnosti provozu zvýšené.

Všude by podle návrhu měl zůstat obousměrný provoz, ale zavedena zóna 30️‍. Ta by měla zahrnovat celou čtvrť od Zborovské ulice až po ulici Na Křemínku, vyjma ulic Sportovní k finančnímu úřadu a V Chobotě. Návrh je již projednán s dopravní policií a brzy by se k tématu mělo uskutečnit veřejné setkání.

