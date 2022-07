Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.

„Tato látka je veřejnosti známá jako berlínská modřa nejčastěji se používá pro výrobu běžných temperových barev. Při úniku nedošlo k žádným ekologickým škodám,“ vysvětlil s tím, že vedení společnosti komunikuje s kolínskou radnicí a spolupracuje na analýze příčin vzniklé situace. „Samotná příčina problému zbarvených přečištěných odpadních vod již byla odstraněna,“ dodal.

Ekologické havárie v Kolíně



Prakticky při jakékoli změně barvy vody v Labi si obyvatelé Kolína vzpomenou a ekologickou havárii, která se stala začátkem ledna 2006. Tehdy z Draslovky unikl jedovatý kyanid. Zavinila to závada v detoxikační jámě odpadní vod. Kontaminovaná voda vytekla do kanalizace a odtud se dostala do Labe. Kyanid zamořil řeku v délce osmdesáti kilometrů a zahynuly tuny ryb. Bezprostředně po havárii začala Draslovka řešit s rybáři kompenzaci škod a přijala opatření, aby se takováto událost nemohla opakovat.



V listopadu roku 2008 unikl v kolínském lihovaru etanol. U nádrže ležela osoba v bezvědomí. Líh zatekl do sklepních prostor, hasiči naměřili mez výbušnosti. Proto byl evakuován objekt v blízkosti nádrže a zastavena doprava na výpadovce z Kolína, stály i vlaky na dráze Kolín – Pardubice. Mimo objekt se látka nedostala.



V listopadu roku 2016 v Kolíně únik ropné látky do kanalizace. Pocházel z OTK, do kanalizace se dostal biologicky odbouratelný horký termoolej v řádu desítek litrů. Odborníci se nakonec shodli, že k ohrožení obyvatel nedošlo. Prakticky vše, co nateklo do kanalizace, bylo zachyceno v přečerpávací stanici Na Polandě a odčerpáno. S malým množstvím látek, které v kanalizaci zůstalo, si poradila čistička.