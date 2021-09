Kolínský chlapeček Cyril dostane do kolébky jako všechna předchozí děťátka tradiční zlatý dukát od České mincovny.

Jméno Cyril dostal chlapeček, který se našel v pondělí 6. září ráno v 8.08 hodin v babyboxu v kolínské nemocnici. „Byl vykoupaný a do nového života vstoupil vybavený plenkou a starým modrým ručníkem,“ popsal Ludvík Hess, novinář, spisovatel a chovatel koní, který po celé republice zakládá babyboxy už 16 let.

