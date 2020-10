Nemocnice v Kolíně kvůli náporu pacientů s koronavirem musela omezit plánované zákroky, které se teď pohybují na zhruba polovině. „Výkony neodkladné, včetně operací nádorů samozřejmě omezeny nebyly. Nemocnice je připravena se postarat o další pacienty, kteří budou potřebovat naši péči, ať už covidové, či necovidové,“ uvedl ředitel Oblastní nemocnice Kolín Petr Chudomel.

V kolínské nemocnici za posledních šest týdnů hospitalizovali přes 130 nemocných s covidem, z toho přibližně 20 v těžkém stavu. „Aktivovali jsme pandemický plán, přehodnotili nastavení několika oddělení ve prospěch covid pozitivních pacientů a mobilizovali oddělení lůžkové resuscitační péče, jehož kapacitu jsme zdvojnásobili,“ dodal ředitel oblastní nemocnice.

Dvě věci jsou ale podle něj jinak, než tomu bylo na jaře. „V první řadě máme dostatek dezinfekce i osobních ochranných pomůcek pro personál ošetřující covid nemocné, a to považuji za velmi důležité,“ upozornil Chudomel.

Další, ale už méně radostnou zprávou je, že epidemie se nevyhýbá ani zaměstnancům nemocnice. Jejich nemocnost je několikanásobně vyšší, než tomu bylo na jaře, kdy počty nakažených byly sporadické. V současné době zde evidují permanentně kolem 20 zaměstnanců v izolaci, což má na nemocnici této velikosti nepříznivý dopad. „Chtěl bych vyslovit poděkování všem našim zaměstnancům se zvládáním tak bezprecendentní situace a těm, kteří jsou nemocní přeji brzké uzdravení,“ řekl Chudomel.

V Nemocnici Kutná Hora jsou aktuálně hospitalizovaní čtyři pacienti s covidem, pro něž jsou speciální lůžka vyčleněna na oddělení interny. Celkem jich je tam připraveno osm, nemocnice je ale podle ředitele Petra Geřábka připravena vyčlenit pro pacienty s covidem lůžka až do kapacity interny a teoreticky až do kapacity celé nemocnice.

Covidové pacienty přijímá také Městská nemocnice Čáslav. Aktuálně jsou tu hospitalizovaní dva. „Vybudovali jsme malé infekční oddělení a ambulanci. Máme připraveno pět pokojů s pěti lůžky, takže pacienti mohou být zcela izolováni. Kapacitu můžeme ale navýšit ale až na patnáct lůžek,“ sdělil ředitel nemocnice Rudolf Bubla.

Pokud by ani tento počet nestačil, má podle Rudolfa Bubly nemocnice připravený projekt, kdy by šlo bez dramatičtějších zásahů do chodu nemocnice kapacitu navýšit až na pětadvacet lůžek.