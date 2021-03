Oblastní spolek Českého červeného kříže Kolín ve spolupráci a za výrazné podpory města otevírá v pátek 12. března odběrové místo pro antigenní testování na onemocnění covid-19. Jedná se o druhé odběrové místo v Kolíně pro antigenní testování.

Odběrové místo pro antigenní testování na onemocnění covid-19 v Husově ulici v Kolíně. | Foto: FB Město Kolín

Nachází se v Husově ulici č. p. 112, v bývalé prodejně dětského zboží a kočárků. Veřejnosti je odběrové místo pro testování otevřeno od pondělí do pátku v čase od 12 do 19:30 hodin a v sobotu pak od 9 do 19:30 hodin. Vždy v pátek odpoledne a v sobotu budou testovací místa obsluhována dvěma odběrnými týmy, což výrazně urychlí průběh testování.