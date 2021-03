Kolín zahájil zátah na vraky. Však jich má v ulicích habaděj, nicméně už začínají mizet. Nově mohou obyvatelé města nahlásit vrak prostřednictvím e-mailu podatelna@mpkolin.cz, kam se aktuálně sešla první dvě upozornění.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Zdeněk Vaiz

„Není to ale tak, že člověk vrak jeden den nahlásí a on druhý den zmizí. Pokud auto stojí uprostřed křižovatky, odtáhne se hned, ale třeba na zeleni, s propadlou technickou apod. - to už má své postupy a lhůty,“ připomněl starosta Michael Kašpar. Dodal zároveň, že město kontaktuje majitele vraků a za poslední tři měsíce jich více než deset sami vlastníci odstranili, u další běží zmíněné lhůty.