V Kolíně vzniká unikátní linie teras nad řekou

Kolín – Kolín má tu smůlu, že nemůže mít u historického centra promenádu kolem řeky, jako to mají v jiných městech. Těsně u Labe totiž vede trať. Co se však zdá být jasně neřešitelné, někdy oklikou východisko má. Kolín to postupně řeší otvíráním teras za domy na náměstí, jež jsou zadními částmi situovány nad řeku. Vzniká tak vlastně unikátní linie teras na skále nad Labem.

Z domů vybudovaných na skále nad řekou je krásný výhled na Labe, mlýn, Práchovnu a dál na ZálabíFoto: Deník / Martinková Jana

Velkým kamínkem do této terasové mozaiky bylo nedávné otevření mnoho let nepřístupných a nyní nově rekonstruovaných teras za městským společenským domem. K tomu již dvě restaurace mají pěkné visuté terasy nad Labe a nyní se chystá ještě úprava zahrad za městskou knihovnou a vnitrobloku bytového domu v Husově ulici.

Znovuotevřené terasy za společenským domem, na které město získalo příspěvek z grantového programu automobilky TPCA, si většina Kolíňáků pochvaluje. „Je to pěkné místo, překvapilo mě, jak je to tam velké. Čekal jsem něco velikosti širšího balkónu,“ smál se Lukáš Hanák.

„Ohlasy, které se ke mně dostaly, jsou zatím pouze kladné. Až se to zdráhám říct, protože se to většinou vymstí,“ shrnul necelé dva měsíce po otevření teras starosta Vít Rakušan.„Je to prostor, který mladou generaci překvapil, mnozí ani nevěděli, že tam něco takového je. U starší generace vzbudil sentiment a snad i dobrý pocit, že je to změna k lepšímu,“ dodal starosta.

Podle starosty jsou terasy něčím, co může Kolín definovat. „V Kolíně zkrátka nábřeží u železnice není klasické promenádní, je tam málo místa. Ale díky vyvýšení středu města na labské skále na této straně má Kolín unikát, že může takový prostor vzniknout o něco výš,“ shrnul starosta.

Od teras společenského domu před terasy restaurací se postupuje se směrem ke knihovně. I tam by měl vzniknout odpočinkový prostor na vyvýšených terasách nad Labem.

Vstupovat by se do něj mělo od Masarykova mostu. „Spojíme to i s dalším veřejným prostorem, a to vnitroblokem bytového komplexu v Husově ulici,“ prozradil místostarosta Tomáš Růžička. Na změny obou prostorů bude samozřejmě architektonická soutěž. Výsledkem pak bude vlastně celá linie teras od kulturního domu až ke starému mostu.

Co je trochu nepřítelem odpočinku v těchto místech, je právě zmíněná železnice. „Na letní terasu chodíme moc rádi, ale než nám přinesou jídlo, projede vlak nejméně třikrát. A to musíte přestat mluvit a počkat, až přejede, protože se prostě neslyšíte,“ popsala Tereza Váchová, která chodí do restaurace Vespa.

„Ředitele městského společenského domu Zdeňka Hejduka se už řada lidí ptala, jestli budou na terasách nad řekou koncerty.

„Na začátek léta jsme pozvali Circus Ponorka Honzy Ponocného. Tak to bude takový test, jestli koncertování a vlaky půjdou dohromady,“ řekl Zdeněk Hejduk. Podle našich informací se Jan Ponocný prostoru s hlukem vlaku neobává, ba právě naopak. Zakomponuje ho prý dokonce i do své hudby.