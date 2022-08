Jak informoval místostarosta Michal Najbrt, nová zastávka MHD u atletického stadionu se buduje v rámci rozšíření komunikace ke sportovní hale. „Obslužnost nově vybudované zastávky Kolín, Atletický stadion zajistí v pracovních dnech linka číslo 4 a o víkendech a svátcích linka číslo 10. Vzhledem k celodennímu provozu haly jsou spoje rozloženy do celého dne,“ upřesnil místostarosta.

Kdo využívá časové kupony, řeší nyní na konci prázdnin jejich nákup. Jednou z možností je navštívit kancelář dopravce OAD Kolín nedaleko nádraží, nebo zvolit pohodlnější způsob, a to nákup přes e-shop dopravce na webu www.mhdkolin.cz. „Pokud chcete být průběžně informování o odjezdech autobusů, jízdních řádech, jednotlivých linkách a dalším dění v dopravě, stáhněte si zcela zdarma aplikaci Kolín v mobilu. Najdete zde spoustu informací o dění ve městě, aktuální zprávy, kontakty, kalendář akcí a spoustu dalších užitečných informací o Kolíně,“ připomíná místostarosta.

Podotýká zároveň, že stávající ceník jízdného a slevy pro vybrané skupiny cestujících se od září určitě nezmění. Zůstává platné snížení věkové hranice pro cestování zdarma pro seniory. Od ledna tohoto roku mohou jezdit zdarma senioři ve věku 65 let a více. Stejně tak mohou děti do šesti let cestovat stále zdarma a školáci využít slevy jízdného.

