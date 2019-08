Řidiči elektromobilů tak u dobíjecí stanice stráví20 minut až půl hodiny. Stojany jsou vybavené DC konektory s nabíjecími standardy CHAdeMO a CCS o výkonu až 50 kilowattů. Nechybí AC nabíjení se standardním konektorem Mennekes, který umožňuje nabíjení s výkonem až 22 kW. „Těší nás, že město Kolín vyšlo vstříc naší snaze vybudovat jednu z dobíjecích lokalit,“ poznamenal Tomáš Chmelík, manažer útvaru čisté technologie společnosti ČEZ. Podle něj dnes brázdí silnice České republiky už kolem tří tisíc elektromobilů.

Kolín a okolí je co do počtu dobíjecích stanic vybavený dobře. Další dobíjecí stanici naleznou řidiči na parkovišti u Kauflandu, v okolí pak v nedalekých Cerhenicích, kde funguje už několik let. Zajímavé elektromobily jsou u všech stanic vždy příjemným zpestřením pro řadu kolemjdoucích.