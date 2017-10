V Kolíně přibude více než sto parkovacích míst

Kolín – Město se snaží nalézt další možnosti na parkovací místa. Jak potvrdil místostarosta Tomáš Růžička, schválen je už na návrh na oslovení firem na projektovou dokumentaci na nová parkovací místa na sídlišti, konkrétně v ulicích Funkeho, Tyršova, Dělnická a Bezručova. „Dokumentace nám poví přesný počet parkovacích míst, která bude možné v příštím roce vytvořit. Mohlo by se jednat až o pět desítek míst,“ odhadl místostarosta.

Ilustrační foto.Foto: Deník / Stulír Drahomír

„Vždy je to boj mezi zachováním zeleně a rozšířením míst na parkování,“ říká místostarosta Michael Kašpar s tím, že současně se projektuje také nové parkoviště v Březinově ulici u garáží, kde je nevyužívané hřiště. „Chystá se projekt na pokračování rekonstrukce Moravcovy ulice až po Kremličkovu, i zde bude výrazné rozšíření parkování. Z některých podélných stání udělají kolmá, budou to další desítky míst,“ uvedl s tím, že samozřejmě stále se pracuje na přípravě velkého parkovišti ve Starokolínské.

Do budoucna by se měly najít další parkovací místa také ve Školské ulici, kde se plánuje demolice zchátralého domu. „Celkově chceme tuto lokalitu řešit, ne pouze vybudovat parkoviště,“ připomněl Tomáš Růžička. Rozšíření parkování míst se chystá také v Nerudově ulici a Čechových sadech. „Jakmile se lidé začnou vracet z práce, je to vždycky boj o parkování. Takže každé místečko dobré,“ shrnul Libor Šimek.

Pečky řeší parkování u nádraží

Parkování řeší v současné chvíli například v Pečkách u nádraží. Řidiči z širokého okolí zde nechávají zaparkovaná svá auta, když míří vlakem do zaměstnání.

V současné době je na místě zřízené dočasné parkoviště, které je ve všedních dnech plně obsazené. Právě v prostoru dřívější manipulační plochy by mělo vyrůst nové parkoviště pro takřka osm desítek automobilů. Součástí parkoviště by mělo mít veřejné osvětlení s kamerovým systémem. Povrch nového parkoviště je plánovaný z betonové zámkové dlažby. Umístění a dispoziční řešení parkoviště museli odborníci navrhnout s ohledem na hranice pozemků a na ochranu drážních kabelů.

Nyní vzniká projektová dokumentace plánovaného parkoviště. „V současné chvíli s parkováním u nádraží většinou problém nemám, ale určitě bude příjemné, pokud bude mít prostor pro parkování lepší povrch a bude hlídaný kamerou, bude se cítit bezpečněji,“ přiznala Eliška Pokorná, která v Pečkách nechává svůj vůz a jezdí do zaměstnání do hlavního města odkud se vrací v zimních měsících za tmy.

Parkování u nádraží v minulosti řešili také v Českém Brodě. Parkoviště pro 160 aut z let 2012 a 2013 nestačilo. Před dvěma lety tak bylo slavnostně otevřené další parkoviště, tentokrát pro 130 automobilů. „Uvidíme, jak dlouho nám budou parkoviště svou kapacitou stačit. Věřím, že pár let by to mohlo být. Navíc jsou ještě možnosti parkování v nových rozvojových zónách,“ řekl tehdy starosta Českého Brodu Jakub Nekolný.