/FOTOGALERIE/ Dvě nová smart WC uvedlo do provozu město Kolín. Jedno je v Komenského parku a je přizpůsobené i pro imobilní občany, druhé pak v Brankovické ulici nedaleko workoutového hřiště a cyklostezky. Toaletu v parku lze použít pomocí platební karty nebo zasláním sms, toaletu na Zálabí jen smskou.

Smart toaleta v Kolíně. | Foto: Městský úřad Kolín/Hana Morová

Cena za použití WC je deset korun. Jak na to, o tom informuje návod na každé toaletě. WC je možné využívat i za tmy, jsou osvětlená led osvětlením uvnitř i zvenčí. A pokud by si chtěl někdo dobít mobil, může, a to uvnitř i zvenčí chytrých toalet.