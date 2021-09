„Když přišlo gestapo a zjistilo, že statek je napsaný na děti, stáhlo se. Komunistům to nijak nevadilo a klidně jej ukradli a vybudovali v něm JZD,“ zaznělo v jednom z rozhovorů.

„Mým přáním jako starosty i pedagoga je, aby mladá generace pochopila minulost svého národa. Pochopila, že pojmy jako jsou svoboda slova a projevu, možnost volby, nejsou dějinnou samozřejmostí, nýbrž obrovskou hodnotou, kterou je třeba hájit a bojovat o ni, nenechat se svést rádoby jednoduchými řešeními, jež jsou na první pohled snadná a rychlá, ale často o to nebezpečnější,“ zakončil svůj apel.

„Byl to frajer a fanfarón v tom nejlepším slova smyslu,“ neváhal sáhnout k lidovému tónu na Morávkovu adresu místopředseda Senátu Parlamentu České republiky Jiří Oberfalzer, nemnoho slov, ale zato pádných řekla i příbuzná parašutisty rotmistra Jana Kubiše Dagmar Raupachová, česky shromáždění pozdravil vedoucí politicko – ekonomické sekce Velvyslanectví USA Jeffery Hulse.

Projevy načal tradičně zástupce pořádající Společnosti Václava Morávka a bývalý kolínský starosta Jiří Buřič, který vždy při této příležitosti ve své řeči připomene některého ze zapomenutých hrdinů. Tentokrát se věnoval rodině Václava Švédy, který se společně s bratry Mašíny pokusil prostřílet do Západního Berlína, ale v jeho rodině bylo postižených režimem mnohem více.

