Singltrek je jednosměrná cesta lesem vedená po vytvořené a udržované cestě s označením její náročnosti. „Lehká cesta umožňuje pohodovou a zábavnou jízdu lesem rychlostí 12 až 15 kilometrů za hodinu bez nutnosti šlapat nebo brzdit. Náročnost může stoupat například zařazením klopených zatáček nebo průjezdem roklí,“ připomněl starosta Jakub Nekolný.

A terén v Dolánkách skýtá velice vhodné podmínky pro trasy singltreku ještě s bonusem krásného přírodního prostředí. Trasy se plánují jednosměrné tak, jak to u správného singltreku má být, důvodem je bezpečnost. Výjimkou bývají jen široké, zeleně značené trasy.

Celkem by měly práce na vybudování tras vyjít asi na 900 tisíc korun. Pokud vše vyjde, mohl by singltrek v Dolánkách vzniknout ještě letos. Využití by jistě našel. Město se rozrůstá, přicházejí noví obyvatelé, zejména mladé rodiny s dětmi, pro které by mohl singltrek přinést možnost příjemného vyžití na čerstvém vzduchu.

Navíc cyklistika je v Českém Brodě a okolí tradičně oblíbeným spotem i zábavou. Desítky let tam má tradici třeba Novoroční vyjížďka, kdy jsou cyklisté už 1. ledna dopoledne venku a vyráží na trasu dlouho třeba i přes čtyřicet kilometrů.