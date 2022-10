Původně se počítalo, že by sochy mohly být na fasádě divadla. Vznikly jejich makety, ale samotné sochy nikdy vyrobeny nebyly. „Keramické makety by se venku časem rozpadly,“ připomněl starosta Michael Kašpar, proč nyní nenajdou sochy místo tam, kde podle původních návrhů divadla měly být. Na jejich umístění ve foyer se ale těší. „Bude to vypadat moc hezky,“ řekl.