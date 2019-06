Další setkání s veřejností se uskutečnilo v obřadní síni radnice, kde už příchozí mohli nahlédnout do studie zástavby, která má oproti prvnímu lednovém setkání s obyvateli už konkrétnější podobu.

V okolí původního sila by mělo vzniknout nově vybudované náměstí, měly by se stavět obchody, kancelářské prostory, ale třeba také školka, park, zázemí pro sportovní vyžití a vzniknout by měly i nové pracovní příležitosti.

Město už v souvislosti s plánovanou výstavbou řeší přívod vody nebo zajištění čističky. Investor by chtěl stavbu zahájit do dvou let. Celý projekt by měl být rozdělen do tří etap, dokončení se odhaduje za šest až dvanáct let.