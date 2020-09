„Je to pietní akt za stovky zvířat, které na těchto jatkách denně umírají. Smyslem akce je přinést svědectví, jak vypadají zvířata, která jsou po celý svůj život zavřená v halách. Zachytit poslední chvíle jejich života předtím, než zajedou do areálu jatek, kde je čeká krutá smrt,“ řekla Emily Parkerová z Český Brod Pig Save.

„Prostřednictvím pořizování fotografií a natáčení videí chceme zachytit utrpení, které prožívají, a šířit to do veřejného povědomí. Ve chvílích, kdy nebude přistavěn transport se zvířaty, budeme stát u blízké silnice s transparenty, kterými budeme upoutávat pozornost projíždějících aut. Zúčastnit se může kdokoliv, kdo chce vidět to, co se masný průmysl snaží skrýt,“ dodala.