Nutrie říční je druh původem z Jižní Ameriky, a tak se v našich podmínkách zařadila do seznamu invazivních druhů, jež napadá místní ekosystémy. V současné době je státem deklarováno, že se jedná o druh, který je třeba regulovat. I proto není jejich odlov až tak vzácným jevem, což vysvětluje Josef Novák, který má v Českém Brodě na odboru životního prostředí a zemědělství na starost lesní hospodářství a myslivost: "Důvodem nutnosti regulace početních stavů nutrie říční je snaha o snížení jejího negativního vlivu na populaci původních druhů živočichů, narušování přírodní rovnováhy ekosystémů, snižování druhové rozmanitosti a poškozování břehů vodních toků."

Rozhodnutí města vyvolalo diskuze

Řada obyvatel města si však nyní na sociálních sítích stěžuje, že lov hlodavce budou zajišťovat myslivci. S těmi totiž nemají příliš dobré zkušenosti z poměrně nedávného odstřelu holubů. "Opravdu doufám, že se to nebude řešit jako s holuby v minulých letech, kdy jste mezi lidi poslali bandu opilých myslivců se střelnými zbraněmi," posílá městu vzkaz Veronika Havlíčková. Stejný názor sdílí i Veronika Krejčová: "Vypadalo to, jako když si město sezvalo kamarády z hospody, co si jdou zábavně zastřílet mezi domy!"

Myslivci však našli i svého zastánce, který o jejich střízlivosti nepochybuje: "Prosím, abyste přestaly šířit nesmyslné pomluvy! Nikdo z myslivců, kteří se podíleli na odstřelu holubů, opilý nebyl. Nejsou pro to žádné důkazy a vaše obvinění se tedy nezakládají na pravdě," uvádí Jakub Nekolný.

Lovem je pověřeno pouze šest myslivců

Ohledně odlovu se najdou i pozitivní ohlasy , které říkají, že je lepší zasáhnout hned, než čekat, až se nutrie rozšíří dál po toku řeky. Myslivci tak mají povolení zasahovat s loveckou zbraní i na nehonebních pozemcích. Město doufá, že dlouhé povolení k odstřelu dodá dostatek času na regulaci místní populace těchto malých savců.

Nutrie říční je druh původem z Jižní Ameriky.Zdroj: Deník/Martin Vokurka

"Lovem bylo pověřeno vybraných šest osob Mysliveckého sdružení Šembera. Pověřené osoby jsou odpovědné za provedení a organizaci lovu a dodržování bezpečnostních pravidel při lovu. Lov bude probíhat v nepravidelných intervalech, abychom předešli přihlížejícím," řekl Josef Novák. Zároveň vyzývá, aby lidé hlodavce nechodili krmit a nepřispívali tak k blahobytu tohoto druhu a jeho přehnanému množení.