Problém překračování nejvyšší povolené rychlosti trápí asi všechna města a obce, Cerhenice nevyjímaje. Městys už instaloval zpomalovací semafory, ne všichni řidiči si z nich ale dělají těžkou hlavu. Ještě horší je situace v ulicích, kde žádný semafor není. Zastupitelé se proto na svém posledním zasedání zabývali možností, že městyse začne vybírat pokuty za překročení rychlosti.

Ilustrační foto | Foto: Deník/archiv

Právě semafory, které už po obci jsou, znamenají, že technicky by to nebyl velký problém. Starosta Marek Semerád vnímá, že je to na jednu stranu takříkajíc buzerování vlastních občanů, na druhou stranu ovšem ochrana obyvatel, zejména dětí, které nezodpovědné chování některých řidičů ohrožuje.