V centru Kolína chtějí sledovat klimatické změny

/FOTOGALERIE/ Město Kolín by se mělo stát interním aplikačním garantem v novém projektu Technologické agentury ČR. V praxi to znamená osazení centra mnoha čidly a sledování nejen klimatických změn po dobu dvou let.

Kolínské Karlovo náměstí a ústí přilehlých ulic | Foto: Deník / Martinková Jana