Rekonstrukce si vyžádá opatření v dopravě. Od křižovatky s Kutnohorskou ulicí bude zaveden jednosměrný provoz směrem ke kruhovému objezdu na křižovatce ulic Kouřimská, Politických vězňů, Legerova. V opačném směru bude ulice po celou dobu rekonstrukce neprůjezdná.

Rekonstrukce plynovodu: část Táboritské ulice je do svatého Martina neprůjezdná

První etapa prací, jež potrvá v závislosti na počasí do 20. října, se dotkne také autobusů městské hromadné dopravy. Ve směru od nádraží do centra budou jezdit po obvyklé trase. V opačném směru autobusové linky číslo 1 a 2 pojedou ze zastávky Pošta po objízdné trase ulicemi Legerova a Jaselská přímo do zastávky Nádraží. Nebudou zajíždět na zastávky Banka a Poliklinika.

Linky č. 6, 9 a 22 ve směru ze sídliště nebudou obsluhovat zastávku Družstevní dům, Banka a Poliklinika a pojedou ze zastávky Bezovka přímo na zastávku Nádraží.

Linka č. 5 pojede ve směru do centra ze zastávky Bezovka přímo do zastávky Kino. Neobslouží při cestě zastávku Družstevní dům a Pošta.

Linka č. 13, která zajíždí na Karlovo náměstí, nebude po celou dobu rekonstrukce, tedy až do konce měsíce, vyjíždět Kouřimskou ulicí, ale pojede Kutnohorskou a Rubešovou a dále do Mostní ulice po své obvyklé trase. Ostatní linky jsou beze změn.