V bypassu u mostu už řidiči nezaparkují

Úpravu dopravy na Jiráskově náměstí, tedy možnost vjezdu osobních aut projíždějících okružní křižovatkou z Veltrubské ulice na Masarykův most použít bypass (průjezdný pruh) dříve vyhrazený pouze autobusové dopravě, nyní město ještě doplnilo vodorovným dopravním značením. To zakazuje stání v celém tomto jízdním pruhu. Bylo to nutné kvůli přehlednosti křižovatky a také kvůli tomu, aby mohly autobusy bezproblémově zajíždět do zastávky.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora