Jak se město se stavební firmou od samého počátku dohodlo, po celou dobu prací bude komunikace průjezdná. To se nadále děje i za cenu, že pracovníci firmy provoz s ohledem na jeho bezpečnost musí organizovat a na projetí vozidla činnost na moment zastavit. A že v odpoledních hodinách není v okolí haly a dalších sportovišť provoz zrovna malý.

V samotné hale Borky aktuálně probíhá akce Léto v hale za letní ceny. Tedy za nižší. Běžně například pronájem celé haly ve všední dny stojí od 8 do 12 hodin 400 korun za hodinu, od 12 do 22 hodin 700 korun na hodinu. O víkendech a svátcích je to dopoledne i odpoledne 1200 korun za hodinu. Nyní stojí ve všední dny hodina dopoledne 300 korun, odpoledne a večer 400 korun, o víkendech 800 korun. Slevy jsou i na všechna jednotlivá hřiště. Cena 50 korun na hodinu a osobu u lezecké stěny zůstává stále stejná.

Terasa u smuteční síně už je opravená, brzy by mělo dojít i na plochu před ní

V hale si lze zahrát florbal, korfbal, házenou, futsal, volejbal, basketbal a dalším sportem, který tam nedávno přibyl, je badminton. Je nalajnováno a dvě hřiště splňují potřebu turnaje, a to například i pro firemní klání nebo nadšence. Výbavu si musí sportovci přinést vlastní, půjčovna v hale není.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.