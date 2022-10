Po vykácení se nejdříve zlikviduje klest, poté se půda připraví na zalesnění a před výsadbou nových dřevin budou obě plochy oploceny. Zalesňovat se bude opět listnatými dřevinami, a to nejpozději do jara roku 2025.

Před zahájením těžebních prací budou na přístupových cestách rozmístěny informační tabulky se zákazem vstupu, a to jak do prostoru kácení, tak do prostoru přepravy a skládkování dřeva. Návštěvníky Borků město žádá, aby v zájmu vlastní bezpečnosti tento zákaz vstupu respektovali. Na jeho dodržování bude dohlížet lesní stráž, ta je oprávněna v souladu s lesním zákonem při nerespektování zákazu projednat na místě přestupek.