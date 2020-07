Samozřejmě je pak mohou náhodní kolemjdoucí a návštěvníci Borků vidět, že zajíždí do lesa autem, s vozíkem, s motorovou pilou.

Pro svou potřebu zpracovávají dřeviny, které by pro velkou firmu nebyly zajímavé. „Nejedná se tedy o zloděje dřeva, ale o občany, kteří mají potřebná povolení od odboru životního prostředí, kopii odbor zasílá také na městskou policii,“ uvedl vedoucí odboru životního prostředí Radek Smutný.

Pokud by se jednalo o majitele lesa, musí to samozřejmě prokázat, a to při případné kontrole přímo na místě.