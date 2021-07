Práce si vyžádaly uzavírku silnice I/2 a stanovení objízdných tras. Osobní vozidla do 3,5 tuny jezdí přes Zásmuky, trasa pro vozidla nad 3,5 tuny je vedená přes Uhlířské Janovice a Horní Kruty.

„Nový most plánujeme uvést do provozu se začátkem školního roku. Ještě do konce září budou probíhat dokončovací práce, které však již dopravu na silnici I/2 neovlivní,“ dodal Buček.