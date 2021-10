Býchorské středisko je nejstarším výcvikovým policejním střediskem. V roce 1958 byl vedle vstupu do objektu postaven obnovený kámen, památník lidského vděku za věrnost zvířete, s nápisem Na paměť věrných služeb psa Arca zastřeleného při poskytování pomoci svému vůdci v Kolerově 2. VIII. 1931. Psi se v Býchorech připravuji především pro hlídkovou a výjezdovou službu.

„Patří k výrazným osobnostem nejen ve služební kynologii, ale i v civilní sportovní kynologii a v chovu plemene německého ovčáka,“ uvedl Jakub Vinčálek z odboru komunikacea vnějších vztahů Policejního prezidia. Pro své kolegy je Luboš Jánská vždy velkým etickým i morálním vzorem, a to nejen ve vztahu ke služební kynologii a psům.

Major ve výslužbě Luboš Jánský prožil jako policista 34 let. Od roku 2008 nadále jako zaměstnanec pomáhá svým následovníkům. Svou výjimečnou činností v oblasti služební kynologie přispěl značnou měrou k rozvoji této policejní specializace.

