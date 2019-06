Územní plán rozšířil možnost zastavitelnosti pozemků

Kolín /FOTOGALERIE/ - Novou plochu pro bydlení v lokalitě u Podskalského mlýna a plochu pro obchodní centrum vedle Futura. Přesně to kromě možnosti výstavby pouze v určených částech zahrádkářské kolonie u vodárny přináší nová změna územního plánu Kolína. Změnu již schválili místní zastupitelé. Na pozemcích mezi Futurem a katastrálním úřadem by tak mělo do budoucna vzniknout jakési Futurum II.

Zároveň došlo i k určitým změnám podmínek v rámci textové části územního plánu. Tyto změny se ale některým zastupitelům zdály být poněkud omezující. Zastupitel Aleš Čermák namítl, že jako zásadní se mu jeví konkrétně daná zastavitelnost pozemků, kde se uvádí 60 procent v případě rodinných domků a 70 procent v případě ostatní výstavby. „Myslím, že pokud se to takto striktně v územním plánu určí, je tím stavební úřad limitován a může to zkomplikovat zastavitelnost proluk, nevyužívaných ploch, někde jsou také třeba staré domy, které čeká demolice," uvedl. Navrhl, že by to šlo řešit jinou úpravou, například povinností předložit zástavbovou studii. „Dal bych v tomto případě také důvěru architektovi města, aby záměry jednotlivě posuzoval," dodal Aleš Čermák. Městský architekt David Mateásko ale reagoval s tím, že nové podmínky jsou naopak omezující méně. „Změna územního plánu povoluje více, než tomu bylo v původním územním plánu, kde bylo šedesát procent," vysvětlil.

Autor: Jana Martinková