„Zatím jsme domov neuzavřeli. Od května máme v platnosti mimořádná opatření, takže je zatím klid, nicméně v této chvíli kontaktuji hygienickou stanici s žádostí o konzultaci, zda je bezpečné v tomto režimu ještě pokračovat,“ popsala ředitelka kolínského domova pro seniory Ivana Nováková.

Obdobně je tomu v Domově pro seniory Anna v Českém Brodě. „Uzavření domova pro návštěvy zvažujeme, ale zatím jsme se přiklonili k variantě, že ještě vyčkáme,“ řekla ředitelka Lucie Hovorková.

I zde ale situaci přísně hlídají. Příchozí návštěvy nyní v domově kontrolují. Měří teplotu návštěvníkům i klientům, sledují zdravotní stav zaměstnanců a dezinfikují prostory. „Jsme si vědomi, že náš region je v oranžové zóně. Pokud to ale nebude nutné, nechceme domov zavírat, na klienty to má špatný dopad,“ doplnila ředitelka.

Zatím tedy domov jede se zvýšenými protiepidemickými opatřeními v běžném provozu a snaží se seniorům zpestřit dění různými aktivitami. Během září to byl třeba osmý ročník Českobrodských hrátek s různými sportovními, vědomostními a výtvarnými stanovišti. Do domova také zavítala do křesla pro hosta herečka Jana Švandová a v pondělí zaměstnanci se seniory vyrazili na výlet do přírody, konkrétně k rybníku do Kozojed.

I v domově pro seniory v Pňově Předhradí vyčkávají, co přinesou dny příští, a zatím svým klientům dopřávají všech aktivit. „Situace je u nás stejná jako v létě. Samozřejmě máme různá omezení, roušky pro všechny osoby uvnitř, pravidelná a častá dezinfekce,“ předeslala ředitelka Zdenka Farkašová.

K dalším opatřením pak patří to, že klienti odchází z budovy domova pouze v nejnutnějších případech, tedy k lékaři nebo pokud dojde k hospitalizaci. „Čekáme, jak se situace vyvine během tohoto týdne. Neradi bychom domov pro návštěvy zavírali, ale může se stát, že nebude vyhnutí,“ dodala ředitelka.

Do kolínské nemocnice mohou aktuálně návštěvy pouze za dětskými pacienty, a to v omezeném režimu maximálně dva zdraví lidé za jedním pacientem denně, roušky jsou samozřejmostí. Na oddělení šestinedělí smí jen jeden člověk za jednou maminkou denně.