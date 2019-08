Uzavírka výpadovky na Prahu by měla trvat nejdéle do pátku

Výpadovka z Kolína na Prahu se uzavřela, důvodem je vážná havárie na vodovodu. Město i pracovníci přímo na místě se snaží práce urychlit, zda se to ale nakonec podaří, nelze předem s jistotou říct. Pokud ano, mohl by se frekventovaný tah otevřít už ve středu 28. srpna, uzavírka je ale plánovaná do pátku 30. srpna.

Začíná v místě před odpočívadlem po levé straně silnice směrem na Prahu, tedy zhruba v místech zvaných Pod Čubou, obě čerpací stanice na výpadovce jsou normálně v provozu. Objízdná trasa míří na obchvat, pokud ale dojedete až k uzavřenému místu, už se na něj nedostanete, je třeba se vrátit přes město. Dbejte na obchvatu zvýšené opatrnosti, nahrnulo se na něj o hodně více aut než obvykle, hned v sobotu po poledni tam došlo k dopravní nehodě, naštěstí bez vážných následků.

Autor: Jana Martinková