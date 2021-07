Až do konce měsíce bude linka 491 rozdělená na dvě vzájemně navazující části: Český Brod-Doubravčice a Doubravčice-Mukařov. Tuto linku provozuje ČSAD Polkost a OAD Kolín, od srpna ji pak bude natrvalo provozovat pouze ČSAD Polkost.

Po celé letní prázdniny je stavbou, čili úsekem Doubravčice-Štíhlice, umožněn průjezd midibusu.

Z důvodu změny návaznosti současně musela být provedena změna také na lince 660. V sobotu midibus zajišťuje i spoj v 8:16 z Českého Brodu a v 8:47 z Kostelce nad Černými lesy. V srpnu to pak bude nezbytné pro linku 491 a pravděpodobně i pro některé dopolední spoje na linkách 659 a 660 v úseku Český Brod – Kostelec nad Černými lesy v sobotu i v neděli.

Od září do konce října, případně ještě v listopadu, bude linka 491 také rozdělena na dvě vzájemně části, a to Český Brod-Doubravčice a Štíhlice-Mukařov, ale nebudou již na sebe navazovat. Důvodem je, že mezi Doubravčicemi a Štíhlicemi nebude moci projíždět ani midibus, protože se bude stavět nový mostek. Po objížďce přes Hradešín a Doubek pojede pouze ranní spoj pro školáky do Mukařova, případně návratový spoj odpoledne.