Řidiči z obou měst rádi využívají cestu přes Hořany, Červené Pečky a Polepy. Jenže zdejší silničky nejsou pro zvýšený nápor automobilové dopravy příliš uzpůsobeny. Dotčených obce tak čekají náročné časy, ze kterých místní nejsou nadšení.

„Samozřejmě mi vadí, že kvůli omezení na osmatřicítce budou řidiči z Kutné Hory a Kolína jezdit přes Hořany. Je to tak pokaždé, když je na hlavním tahu nějaký problém. V současné době se také v obci dodělávají chodníky, takže to pro průjezd většího množství aut není vůbec přizpůsobené. Navíc možná bude potřeba nějakou dobu řídit provoz kyvadlově semafory, to si pak už vůbec nedovedu představit,“ uvedl starosta Miskovic Petr Henčl, pod které Hořany spadají.

Podobně hovoří i Lubomír Jirků, starosta Červených Peček. Právě tudy jezdí řidiči i v době bez uzavírek hodně často. „Už od doby, kdy se na Kaňku rekonstruovala komunikace a průjezd byl uzavřený, se všichni naučili jezdit tudy a zůstalo to tak,“ řekl červenopečecký starosta, podle kterého je to způsobené i tím, že odbočit z Kaňku vlevo směrem na Kolín je dnes téměř nadlidský úkol.

Nutnost objížděk chápe. Poukázal ale na fakt, že zničené silničky se už pak zřejmě nedočkají opravy. „Vadí mi ale, že se neplní sliby, které jsou s objížďkou spojené. Když jsme povolovali objízdnou trasu přes naši obec Dobešovice kvůli rekonstrukci mostku na silnici přes Nebovidský potok, upozorňovali jsme na nedostatečnou šíři této vozovky a z toho vyplývající předpokládané poškození. Bylo nám slíbeno, že se po skončení opravy vozovka opraví. A skutečnost? Nový povrch je jen na čtyři sta metrech, zbytek provizorní oprava největších děr a další slib, že za rok. Nyní, za dva roky, stále nic,“ dodal Jirků.

Zvýšený provoz posledních let donutil obec dokonce ke stavbě stezky pro pěší a cyklisty mezi Pečkami a Malou Vysokou, kde je vozovka úzká a kvůli enormnímu provozu byla chůze po ní nebezpečná.

„Obyvatelé jsou touto zátěží rozčarováni. Vyšší míru stížností evidujeme ve vztahu k rychlosti při vjezdu do obce od Hořan, kdy po dlouhé rovince většina řidičů nechá auto volně dojet a do zástavby vjíždí vyšší rychlostí. Zpomalovací semafor, který jim v tu chvíli dá červenou, padesát procent řidičů ignoruje. Požádali jsme městskou policii o občasné měření rychlosti, snad to přinese zlepšení,“ dodal Jirků.