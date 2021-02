Úvaly plánují rychle proočkovat obyvatele města. Zvát je chtějí do sokolovny

Město Úvaly chce co nejdříve zajistit očkování pro své obyvatele. „Věřím, že ve spolupráci se Středočeským krajem a Centrem zdravotní péče Jirny se nám to podaří, jak nejrychleji to bude možné,“ řekl starosta Petr Borecký. Očkovací centrum hodlá radnice zřídit v sokolovně, kapacitu by mělo mít přibližně dvě stě lidí denně.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jana Martinková

Starosta odhaduje, že zahájení provozu očkovacího centra by se mohlo podařit už v první polovině března. „Očkovat budeme občany nad sedmdesát let, učitele, policisty a hasiče, případně další občany Úval, jakmile nám to ministerstvo zdravotnictví umožní,“ dodal Borecký s tím, že očkovat bude možné pouze zájemce, kteří se zaregistrují přes centrální rezervační systém. Příští týden se mohou nechat očkovat senioři nad 70 let a učitelé nad 55 let Přečíst článek › „Pokud se vše podaří, mohli bychom mít kolem poloviny března naočkováno přes třicet procent obyvatel našeho města – všechny občany z ohrožených skupin,“ odhaduje starosta.