„Vstoupili jsme do jednání se Středočeským krajem na téma zřízení střední školy v Úvalech, kde by jejím zřizovatelem mohl být buď Středočeský kraj, město nebo soukromý investor. Jako vhodná lokalita se nám jeví pozemky města v areálu cukrovaru, protože škola by pak byla snadno dostupná pro pěší a přispěla by k revitalizaci celé lokality,“ popsal starosta.

Jak doplnil, město do školství hodně investuje. „Jen do základní školy a mateřských školek šlo v posledních osmi letech na investice a rekonstrukční práce přes 130 milionů korun, což je takřka 20 procent všech městských investic. V současné době pracujeme na projektu výstavby svazkové školy, která přes všechny právní a legislativní problémy pomalu klopýtá ke kýženému cíli, a máme platné stavební povolení na rozšíření mateřské školy Cukrovar o dalších 50 míst,“ vyčíslil starosta.

Ten odhaduje, že do pěti let by mohly mít Úvaly kapacity základního a mateřského školství vyřešené a spolu s rekonstrukcí dalších městských budov a získání nových prostor se otevírá i prostor pro zřízení jeslí pro děti do tří let věku v podobném časovém horizontu.