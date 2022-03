„S rodinou na Ukrajině jsem v kontaktu, jsou v pořádku. Zatím v těchto místech nikdo neútočí, ale může se stát cokoli,“ říká Alexander Kalašniko, který podle svých slov nemohl uvěřit, že v 21. století se lidé pustí do války. „O to horší to je, že jsme z jednoho pramene, máme jednu řeč, jednu víru, jsme bratři. Naši dědové za nás válčili a teď válčíme spolu,“ dodává.

Do Čech původně přišel za prací. „Potřeboval jsem vystudovat, nějak se živit,“ říká. Dnes zde má trvalý pobyt, zažádal již i o české občanství. „Vždy jsem měl touhu po církvi, chodil jsem do kostelů. Když jsem poprvé přijel do Kolína, zašel jsem do tohoto kostela, seznámil se s otcem Zoranem…,“ popisuje.

VIDEO, FOTO: Ukrajinci se pomodlili v kostele. Nerozumí tomu, proč přišla válka

Do pravoslavného kostela sv. Jana Křtitele přichází věřící nejen z Kolína. „Pro řadu lidí je tu kousek domova,“ uzavírá žalmista Alexander Kalašniko.