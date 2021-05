/FOTOGALERIE/ Sto lidí se zapojilo do akce Ukliďme Kolín a posbíralo přes dvě tuny odpadu. „Budeme rádi, pokud se v úklidech nepoleví a lidé budou uklízet po celý rok. Nejlepší by ale bylo, kdyby k bezohlednému odhazování odpadků po Kolíně v tak velké míře docházelo vůbec,“ uvedl starosta města Michael Kašpar.

Na uklízení Kolína a okolí se podílejí dobrovolníci. | Foto: Archiv spolku Kruštík

Hlavní úklidový termín byl letos kvůli nepříznivé epidemické situaci trochu později. Kromě registrovaných účastníků, kteří si na určených stanovištích vyzvedli pytle, se do úklidu pustila také řada dalších lidí, kteří si vzali vlastní pytle. Ty pak nechali na daných místech. Někteří nelenili a nasbíraný odpad dovezli do sběrného dvora nebo do areálu společnosti AVE Kolín.