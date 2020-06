„Můj dědeček z matčiny strany a jeho bratr, bratři Bernasové, byli za první republiky vojáci a po okupaci podléhali velení pplk. Balabána, který byl jedním z velitelů odbojové organizace Obrana národa a jeden z takzvaných Tří králů,“ předeslal Jiří Maxa.

Po krátké době dostali bratři Bernasové rozkaz k opuštění republiky, protože hrozilo zatčení. „V zahraničí potom můj dědeček bojoval jako major v Africe – obrana Tobruku, jeho bratr potom v Dunkirke. Podplukovníkl Balabán slíbil, že se postará o ochranu jejich rodin – manželek a dcer. Učinil tak prostřednictvím praporčíka Ladýře ze Zalešan, taktéž z Obrany národa,“ vysvětlil Maxa.

Když nastala gestapem nazývaná akce E (emigranti), tedy zatýkání rodinných příslušníků vojáků odešlých do zahraničního odboje, děti ukryl v Zalešanech u rodin Ladýřů a Zedníků.

„Chtěl jsem takto nejen zmíněným rodinám, ale všem v Zalešanech projevil dodatečně díky. Odvahu prokázala celá obec, protože o tom věděla a nikdo ani ze strachu nikoho neudal, přitom asi usínali s představou, že mohou dopadnout jako Lidice,“ řekl Jiří Maxa. Proto po dohodě se starostkou obce nechal vyhotovit pamětní desku, jejíž odhalení na návsi by se mělo koncem měsíce uskutečnit za pomoci obce legionářské.

Významný rodák Doubravčic

V Doubravčicích zase chtějí uctít památku svého rodáka Františka Nejedlého. O jeho osudech se toho ale mnoho neví. Regionální historik a publicista Jan Psota zmínku o něm nedávno objevil v historických materiálech.

František Nejedlý dostal in memoriam vysoké vyznamenání přímo od generála Ludvíka Svobody. To muselo znamenat významný počin, jen je to, kromě čísla popisného, ve kterém se v Doubravčicích narodil, to jediné, co je o něm nyní známo.

Jak dodala místostarostka Doubravčic Kristýna Holubová, významný rodák byl zařazen do publikace o obci, která nedávno vyšla. „Měli bychom na něj být hrdí,“ řekla. „Bohužel víme jen, že zahynul kdesi na frontě, ale ani nevíme kde. Hledali jsme jeho potomky, ale zatím marně,“ poznamenala.

Rodina bydlící v Nejedlého rodném domě příbuzná není, u současných Nejedlých z Doubravčic jde jen o shodu jmen. Ale v obci věří, že se časem více informací o Františku Nejedlém podaří zjistit či se najdou potomci.

Slavnostní odhalení pomníčku se mělo uskutečnit při příležitostí výročí konce druhé světové války, kvůli pandemii koronaviru jej však obec odložila na podzim. Aby se na slavnosti, která bude zároveň sousedským odpolednem, mohlo sejít více lidí. Jak poznamenala místostarostka, pomníček bude vytvořen podle šikovného nápadu kameníků z nedalekých Štíhlic. Bude to zlacená replika vyznamenání zasazená do žulové desky a usazená na kameni.