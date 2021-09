Kdo by chtěl přispět na vytvoření lavičky, může tak učinit na hithitu , kde je i možnost výběru vtipů. K úternímu poledni přispělo 17 lidí a vybráno bylo 18 950 korun z celkových potřebných 50 tisíc. „Pokud vše půjde dobře, již do konce tohoto roku bude lavička hotová a mistrovy nedožité 80. narozeniny oslavíme u ní,“ zakončila Alena Švejnohová.

/VIZUALIZACE/ Autor svérázného humoru s neopakovatelnými kresbami, známý karikaturista a pečecký rodák Vladimír Renčín by letos 6. prosince oslavil kulaté osmdesáté narozeniny. „Slavných osobností narozených v našem městě není zas tak mnoho, abychom podobné jubileum mohli nechat bez povšimnutí. I proto jsme se rozhodli tuto významnou osobnost připomenout zbudováním památníku,“ předeslala starostka Alena Švejnohová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.