„Já jsem se to dozvěděl pozdě, až za dva dny, kdy jsem potkal mého bráchu, který mi to sdělil. Situaci jsem viděl až doma a z mého hlediska to bylo naprosto nefér. Ten divák byl pod vlivem alkoholu a já, když jsem byl na Dakaru v roce 2012 v roli navigátora v kamionu, tak vím, jaký je z něj výhled. Koukáš do nebe a pak to teprve spadne, z kabiny není vidět. Oni jeli v dráze a jemu se nic nestalo, zemřel až později na infarkt. Ale byl v tom kalkul pořadatelů, protože posádka měla šanci vyhrát a organizátoři se báli nařčení z toho, že by se pak o vítězi říkalo, že zabil člověka,“ shrnul Pabiška.

Tragédie na Dakaru: Loprais srazil diváka, ten zemřel. Nehodu zachytila kamera

Osádku vyšetřovala policie a závodníci nestihli rychlostní zkoušku. „Byla to tragédie na všechny strany, stál v koleji, kudy jezdila auta a zřejmě chtěl udělat perfektní fotografii,“ dodal Říha.

Jinak ale vládla perfektní nálada, David Pabiška líčil, jak to vypadá v bivaku, proč se po závodech myje výhradně v dámských sprchách, jak bojuje s počasím, opravami či dalšími technickými záležitostmi.

Gábina, jedna z účastnic, se zeptala na problémy se zubem na loňských závodech, z čehož se vyklubala zase další veselá historka a coby autorka nejlepší otázky si nakonec odnesla knihu. „Co vás tam přes ty všechny útrapy láká?“ zeptala se pro změnu jiná žena. „Protože to jsou magoři,“ shrnul s úsměvem Říha.

„Strašně dlouho jsem o tom snil, už když jsem chodil ve čtrnácti do školy okolo Mototechny, tak za výlohou byla vystavená motorka a já toužil na ní jezdit. Jestli seženu tři a půl milionu, pojedu zase,“ zdůvodnil svoji lásku David Pabiška, který se několikrát při závodu zranil.

„Naše rychlostní zkouška trvala dvě hodiny a čtyřicet pět minut,“ ukončil netradičně dlouhou besedu Jan Říha. Pak ještě následovala autogramiáda a společné focení.