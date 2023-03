/FOTOGALERIE/ Čtyři dny pobývali v Kolíně účastníci již pětadvacáté Národní výběrové konference Evropského parlamentu mládeže ČR, Kolín 2023, kde především v podnikatelském inkubátoru CEROP absolvovali delegáti z tuzemských středních škol i ze zahraničních společnou debatu.

Z Národní výběrové konference Evropského parlamentu mládeže ČR, Kolín 2023. | Foto: Zdeněk Hejduk

„Jsou tu zástupci z Velké Británie, Turecka, Německa, Norska či Finska,“ vypočítala Sarah Benešová, jedna z hlavních organizátorek.

V sobotu večer je pak čekal závěrečný večírek před tím, než se rozjedou do svých domovů. Ten v komorním sále Městského společenského domu v Kolíně začal stylově, a to soutěží v tančení polky, kdy se při kroužení sálem předával klobouk a komu zůstal na hlavě, ten musel z kola ven. Takhle postupně vypadávaly všechny páry, které se daly dohromady bez rozdílu pohlaví. Poté, co na parketu zůstal ten vítězný, se už rozjela obvyklá párty s tuzemskými i zahraničními hity od Wohnoutů přes Helenu Vondráčkovou až ABBU.

Obce na noc zhasínají lampy. Obyvatelům to nevadí, někteří jsou dokonce rádi

Do internátu Střední odborné školy informatiky a spojů v Kolíně, kde jsou účastníci ubytovaní, se rozcházeli o půlnoci.