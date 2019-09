U nádraží vyroste parkoviště pro stovku jízdních kol

U českobrodského nádraží brzy vyroste parkoviště pro cca stovku jízdních kol. Nebude to cyklověž, ale opravdu parkoviště B+R (Bike and Ride). Vedení města o jeho výstavbu usiluje delší dobu, už zhruba tři roky, bylo ale třeba sehnat dotační peníze. To se nyní podařilo, Český Brod uspěl se svou žádostí v integrovaném regionálním operačním programu ministerstva pro místní rozvoj.

Město už předtím koupilo pro tyto účely pozemek od Českých drah, a tak se u nádraží směrem od Klučovské ulice již začíná pracovat. Hotovo by mělo být do konce října. „Projekt řeší parkovací plochy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, plochy pro stání jednostopých motorových vozidel a plochy pro umístění přístřešků pro jízdní kola a pro cykloboxy,“ předeslala projektová manažerka města Lucie Tlamichová. Kostel potřebuje opravu, farnost se obrací na veřejnost Přečíst článek › Celkem bude na parkovišti pět parkovacích stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, deset parkovacích míst pro jednostopá motorová vozidla, šest přístřešků a čtyři cykloboxy pro kola, celkem 80 stání pro bicykly. „Cykloboxy budou opatřeny zamykacím mechanismem, půjde tedy o bezpečnou úschovu jízdních kol, kterou si obyvatelé i návštěvníci našeho města právem zaslouží,“ podotkla Lucie Tlamichová a připomněla, že na parkovišti bude cyklistům k dispozici i veřejná pumpa a automat na duše. „Věříme, že vybudování bezpečného parkování pro jízdní kola přispěje k dalšímu rozvoji cyklodopravy a turistiky v našem regionu,“ dodala. Celková hodnota stavby je více než 5,8 milionu korun. Řidička se u Kolína začala otáčet do protisměru. Smetl ji kamion Přečíst článek ›

