Jak potvrdili na radnici, součástí akce bude provedení přípojky nízkého napětí, dojde k vybudování oplocení pro zakrslé kozy včetně chlívku, technického zázemí a objektu na skladování sena a slámy. Z přístupové cesty do plochy pro zakrslé kozy bude vstup přes posuvnou bránu na manipulační plochu. Ta bude ukončena vraty, které budou zpřístupňovat prostor výběhu.

„Během podzimu by měl být výběh hotový, aby do konce roku byl připravený. Zvířátka by se k nám měla nastěhovat na jaře,“ uvedla vedoucí psího útulku Alice Vlková. Možná časem přibudou i další zvířátka, třeba králík nebo malé ovečky. „Vždycky se jim ale musí vybudovat patřičné zázemí,“ připomíná Alice Vlková.

„Zubožená či týraná zvířata se u nás objevují zřídka. Za to jsem moc vděčná,“ říká Alice Vlková s tím, že dohledatelnost majitelů je o hodně lepší.

V kolínském útulku je momentálně deset psů včetně jednoho štěňátka ukrajinských uprchlíků, kteří ho nemohou mít na ubytovně. „Máme mnohem víc psů, kteří se vrací k původním majitelům,“ má radost vedoucí kolínského psího útulku. Dříve to totiž bylo přesně naopak.

