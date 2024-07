V rámci Středočeského kraje se nakonec nejlíp umístila ZŠ Týnec nad Labem. Její žáci získali 7986 bodů. Zapojili se dokonce i do Celoročního cíle na téma klimatická změna. V průběhu celého školního roku žáci například pracovali podle některého ze scénářů EKOABECEDY nebo plnili průběžné úkoly Recyklohraní jako třeba Pojďme léčit českou krajinu. V rámci výuky navštívili Přírodní rezervaci Týnecké mokřiny nebo vodní elektrárnu Hučák.

Skvěle si vedly ale i další školy z okresu. Třetí místo získlala ZŠ a PŠ Žitomířská v Českém Brodě se ziskem 5716 bodů. Sedmá skončila ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Poříčany se 4464 body.

První tři školy v kraji (kromě Českého Brodu a Poříčan ještě ZŠ J. J. Ryby Rožmitál pod Třemšínem) získají finanční příspěvek na exkurzi, která je tematicky zaměřená na udržitelné spotřebitelské chování. Žáci se tak budou moci podívat, jak to v praxi vypadá třeba na dotřiďovací lince na obaly, v recyklačním provozu, ve sběrném dvoře nebo v čistírně odpadních vod.

Hana Ansorgová, ředitelka Recyklohraní, vyzdvihla, že praktická zkušenost je důležitá, protože kromě informací získávají i osobní zážitek.„Ten jim pomáhá snadněji měnit své návyky a více se zajímat o dění ve svém blízkém okolí. Proto nám dává smysl podporovat proces učení i touto formou,“ doplnila ředitelka Recyklohraní.

Příspěvek lze využít na úhradu dopravy, případně vstupného.

Celoroční cíl s Recyklohraním je dílčí aktivitou krajského projektu Recyklohraní ve Středočeském kraji – Celoroční cíl, který je financován s dotační podporou Středočeského kraje. Projekt pomáhá etablovat na školách vzdělávání v tématech udržitelná spotřeba, předcházení vzniku odpadů a oběhové hospodářství. Pedagogům ekologické výchovy nabízí metodiky a ucelené materiály, které mohou snadno využít ve výuce a zábavnou formou tak se žáky otevírat důležitá témata. Podle aktuální situace ve škole či obci si školy stanovují a plní své konkrétní cíle. Teoretická výuka se tak přenáší do praktické zkušenosti a viditelného výsledku.

„Máme z aktivit škol ve Středočeském kraji velkou radost. Celoroční cíl, tedy konkrétní hmatatelnou změnu, se rozhodlo uskutečnit hned 46 škol a aktivně se zapojilo, jak víme podle zpětných vazeb ze škol, přes 4 200 žáků a studentů. Nejčastěji se věnovali tématu třídění a recyklace, někde ale považovali za důležité šetrné nakládání s vodou nebo předcházení vzniku odpadu. Těší nás, že se učitelé s dětmi pouštěli i do tak komplexních otázek, jako je klimatická změna,“ dodává Hana Ansorgová.

nadcházejícím školním roce se školy budou moci do Celoroční hry a plnění Celoročního cíle s Recyklohraním zapojit v rámci 17. ročníku programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět.

Recyklohraní aneb Ukliďme si svět

Projekt vznikl v roce 2008 a jeho cílem je informovat a vzdělávat žáky či studenty MŠ, ZŠ a SŠ z celé ČR o problémech životního prostřední a nutnosti recyklace. V průběhu školního roku jsou vyhlašovány úkoly s environmentální tematikou. Pedagogičtí pracovníci ke své práci mohou využívat učební materiál, tzv. Ekoabecedu. Zájemci o praktickou výuku recyklace se mohou zapojit do nejrůznějších sběrových akcí na podporu zpětného odběru použitých baterií a drobného elektrozařízení. Do června 2023 se do programu zdarma registrovalo přes 3870 škol.