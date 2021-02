Tříkrálová sbírka 2021: v českobrodské farnosti vybrali téměř 85 tisíc korun

V rámci Tříkrálové sbírky se letos v kasičkách v českobrodské farnosti vybralo 84 857 korun. „Chtěl bych poděkovat všem, kdo roznášeli do schránek informaci o sbírce, a především všem, kdo do sbírky přispěli,“ uvedl farář Martin Sklenář a připomněl, že do farnosti se vrátí 65 procent výtěžku sbírky a z toho nadpoloviční většina jde na činnost Domácího hospicu Nablízku v Lysé nad Labem.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Karel Pech

Kasičky byly na řadě míst farnosti, nejvíce se vybralo v kostele sv. Gotharda v Českém Brodě. Bylo to přes 25 tisíc korun, přes 11 tisíc vybrali v Kounicích, přes 7 tisíc ve Štolmíři, přes 6 tisíc v Poříčanech. A i 163 korun z kasičky v Nové Vsi II pomůže dobré věci. Kvůli koronavirové krizi se sbírka v letošním roce koná také v online prostoru. Na webu trikralovasbirka.cz je do 30. dubna zhotovena platební brána, ve které si dárce podle poštovního směrovacího čísla (PSČ) najde svou nejbližší charitu či farnost, které chce přispět. Toto číslo zadá jako variabilní symbol. Peníze pak budou spočítány a rozděleny právě podle PSČ. Káva za odměnu. Fanoušci podporují své oblíbené kavárny na HitHitu Přečíst článek › V loňském roce se ještě za tradičních podmínek sbírky, které neovlivňovala protikoronavirová opatření, vybralo 236 686 korun. Výtěžek pokryl celoroční výdaje za zdravotnický materiál.