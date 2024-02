Nepřehlednou křižovatku u kolínského obchvatu chce kraj přestavět na okružní

Ten informaci potvrdil: „Schválili jsme také finanční prostředky. Projektantská cena za celou Třídvorskou ulici včetně nové kruhové křižovatky činí 141 milionů. Je to hodně peněz, takže věřím, že vše proběhne, jak má,“ uvedl s tím, že se podařilo domluvit opravu i směrem k nadjezdu na Ovčáreckou ulici. „Tento úsek je také ve špatném stavu, takže si také zaslouží nový povrch,“ dodal starosta.

Do konce dubna by mohl být znám zhotovitel

Z kolínského rozpočtu při tom půjde na tuto akci asi 300 tisíc kvůli dodatečným úpravám pro cyklisty. Zbytek zaplatí coby investor Středočeský kraj. Pokud půjde vše podle plánu, mohly by práce začít na konci jara. „Do konce února by kraj měl vypsat výběrové řízení, které se vším všudy trvá asi dva měsíce. Pokud se tedy nikdo neodvolá, do konce dubna bychom mohli znát zhotovitele. A pak už bude jen otázkou, kdy bude moci začít s realizací,“ vysvětluje Michael Kašpar. Její délka vyplyne ze zadávací dokumentace.

Začala stavba bezbariérového podchodu na nádraží. Radnice chystá i parkovací dům

Stavba kruhového objezdu měla začít už na jaře roku 2019, kvůli sporům s firmou, jenž měla samotnou Třídvorskou ulici rekonstruovat ale práce nezahájila, se vše o pět let protáhlo. Kanalizace je již z loňska opravená, nyní přichází na řadu kruhová křižovatka. Kromě ní přibyde i nová cyklostezka, jak prozradila místostarostka kolínské radnice Iveta Mikšíková: „Třídvorská ulice je v majetku kraje, její opravu si tudíž řídí sám. My přidáme prodloužení stávající cyklostezky vedoucí na Tři Dvory směrem do centra“.