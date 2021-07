/FOTOGALERIE/ Město Kolín schválilo objednávku znaleckého posudku na proběhnuvší rekonstrukci Pražské ulice. Zpracuje jej ČVÚT, polovinu z celkem 890 tisíc korun zaplatí město, polovinu firma, jež opravu prováděla.

Třídvorská ulice v Kolíně, březen 2021. | Foto: Deník/Jana Martinková

Hotovo by mělo být cca v polovině října. Posudek by měl hlavně vnést jasno do sporu, zda byly provedeny vícepráce, v jakém rozsahu a zda je město mohlo předvídat.