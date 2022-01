Přispět lze na webu www.trikralovasbirka.cz nebo do kasičky, umístěné v Komunitním centru sv. Zdislavy v Mnichovické ulici na Zálabí. Na stejném místě se také 16. ledna od 17 hodin uskuteční benefiční Tříkrálový koncert, na kterém se představí The Outstanderes.

PODÍVEJTE SE: První dárci do centra odběrů krevní plazmy dorazí v pondělí

Na Českobrodsku se letos koledníci do ulic vydávají. Tři krále s kasičkami s logem Charity Česká republika lze potkat až do 16. ledna. Je přitom možné věnovat jim nově příspěvky i bezhotovostně načtením QR kódu s pečetí farnosti. Do Tříkrálové sbírky lze přispět i dalšími způsoby, prostřednictvím on-line koledy - až do 30. dubna, dárcovskou sms či zasláním daru bezhotovostně složenkou nebo převodem na sbírkový účet.

V letošním roce dostanou vybrané peníze opět Hospic Nablízku, Charita Mukařov na pořízení invalidního vozíčku v hodnotě 10 tisíc korun a jedna rodina, kterou doporučí spolek Leccos.