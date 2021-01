Tři králové budou koledovat online. Kasičku najdou Kolíňáci na Zálabí

Také na Kolínsku se tentokrát koledování v rámci Tříkrálové sbírky kvůli pandemii koronaviru přesune z velké části do online světa. Místo tradičního zpívání u vrat a dveří se bude koledovat bude online, nicméně přispět bude možné i do připravených kasiček, jen s nimi holt letos koledníci nedorazí přímo do našich domovů.

Tříkrálová sbírka začala v chrámu sv. Bartoloměje | Foto: Deník/ Lucie Mašínová

V Kolíně bude kasička umístěná v Komunitním centru na Zálabí. Virtuální koledníky může kdokoli pozvat k sobě do obývacího pokoje prostřednictvím stránek www.trikralovasbirka.cz, kde je možné také přijmout online požehnání. Kdo bude chtít přispět, může zvolit město nebo jednoduše poštovní směrovací číslo, a vybrat si tak konkrétní koledující organizaci. Systém sbírky zůstává stejný, z celkového výtěžku pomáhá 65 procent přímo v lokalitě, kde se peníze vyberou. Jen ten nápis K + M + B nade dveřmi bude tentokrát chybět.