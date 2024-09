V uplynulých dnech to neměla obec právě snadné. Ačkoliv tu nikdo neměl přímo zatopené domy, Labe se tu rozlilo opravdu hodně. „Voda zaplavila přilehlá pole a louky, zastavilo se o cyklostezku vedoucí do Kolína. Někteří lidé měli vodu na zahradě či ve sklepě,“ popsala dění v obci Dita Zemanová, která je nyní předsedkyní volební komise.

Zaplavená pole u Kolína v neděli 15. září 2024 | Video: Deník/Irena Blahníková

Třídvorská starostka Jitka Vokolková doplnila, že voda zatopila i koupaliště a rybářskou baštu. Již dříve poznamenala, že tolik vody, jako v uplynulých dnech, v obci nepamatují ani z povodňových let 2002 a 1997. Na zdejších polích se vytvořily velké laguny, které na některých místech stále přetrvávají.

Že by tyto události nějak ovlivnily náladu v obci a přivedly k hlasovacím urnám méně lidí, si ale starostka nemyslí. „Podle mě půjdou volit všichni, co by šli i bez nedávných událostí,“ řekla.

V pátek odpoledne byla volební účast ve Třech Dvorech nízká. „Zatím přišlo tak deset procent lidí, je to letos slabší,“ konstatovala předsedkyně komise v pátek v 16.30 hodin.

Nejvyšší účast? Sotva 50 procent

Krajské volby ve Třech Dvorech netrhaly rekordy ani v minulosti. Nejvyšší účast byla v roce v roce 2008, kdy dosáhla na 51,78 procenta. Naopak nejnižší v roce 2004, kdy dosáhla jen 35,21 procenta. Jinak se pohybovala vždy kolem 40 procent - v roce 2020 43,77 procenta, v roce 2016 41,65 %, v roce 2012 39,05 % a 2000 39.18 %.