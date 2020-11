„Už od prvních návštěv je zde atmosféra plná emocí, jsme z toho dojatí. Navíc místo v mlékovickém domově působí moc hezky, mají tam krásnou vánoční výzdobu, uvnitř v budově se zrovna peklo cukroví,“ popsala Veronika Linková z Českého olympijského výboru s tím, že Setkávač vznikl na jaře, inspiraci pro něj našli tvůrci v Holandsku a uskutečnilo se v něm už kolem pěti set setkání.

Jak vysvětlila generální ředitelka domovů Clementas Renata Prokešová, mlékovický domov má pro návštěvy objednávkový systém, Setkávač je v provozu každý den od 9 do 17 hodin. Za den je tak s nutnými přestávkami na kompletní dezinfekci po každé návštěvě schopný uskutečnit přibližně 14 setkání.

„Všichni objednaní samozřejmě přišli, jsou to chvíle plné emocí, dojetí. Jedna návštěva skutečně plakala, vždycky je velikánská radost, když se prostě lidé mohou vidět fyzicky, po telefonu nebo skype to prostě není ono. Pokud by se od pondělí uvolnily návštěvy, využijeme Setkávač jako dvě návštěvní místnosti navíc,“ řekla Renata Prokešová.

Jednou z návštěv, která možnosti shledání v Setkávači v Mlékovicích využila, byla například Lucie Němcová. „S maminkou jsem se neviděly opravdu celých padesát dní, kontakt mobilem je složitější, často volám třeba patnáctkrát za den a podaří se mi dovolat jednou, i když teď s novým telefonem je to o trochu lepší. Ale vidět se osobně, to zkrátka žádný telefon nenahradí. Maminka je v mlékovickém domově od léta, s domovem jsem moc spokojená,“ předeslala Lucie Němcová.

„Když jsme se spolu uviděly, maminka byla moc dojatá, celé to bylo hodně emotivní, mně se třásly ruce i hlas. Jsem moc ráda, že se setkání uskutečnilo, pro rodiny a hlavně pro seniory je to strašně důležité. Hned na příští týden se pokusím objednat znovu,“ dodala.